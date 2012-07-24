Сырцов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1955
Дата смерти24.07.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955
Отец: Сырцов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сырцова (Широкова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сырцова (Широкова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.2012