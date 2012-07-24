Сырцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1955

Дата смерти

24.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955

Отец: Сырцов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырцова (Широкова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырцова (Широкова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырцова (Широкова) Наталья

Смерть
24.07.2012

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