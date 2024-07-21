Сафонова Ксения Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сафонов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сафонов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич
Смерть
Неизвестно