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Сафонова Ксения Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов Георгий Гордеевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафонов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Сафонов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сафонов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Софонов Георгий Гордеевич

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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