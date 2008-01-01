(Худяковская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Худяковская) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худяковский Николай

Мать: Худяковская Зинаида

Рождение ребёнка
1940

Сын: Скворцов Юрий

Отец ребёнка: Скворцов Георгий

Рождение ребёнка
1947

Сын: Скворцов Александр

Отец ребёнка: Скворцов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Георгий

Смерть
Неизвестно
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