(Худяковская) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худяковский Николай
Мать: Худяковская Зинаида
Рождение ребёнка
1940
Сын: Скворцов Юрий
Отец ребёнка: Скворцов Георгий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Скворцов Александр
Отец ребёнка: Скворцов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Георгий
Смерть
Неизвестно