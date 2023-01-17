Губин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.2009
Дочь: Одинец Александра Константиновна
Мать ребёнка: Одинец Инна Евгеньевна
Рождение ребёнка
03.03.2012
Дочь: Одинец Виктория Константиновна
Мать ребёнка: Одинец Инна Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Инна Евгеньевна