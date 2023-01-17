Губин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.2009

Дочь: Одинец Александра Константиновна

Мать ребёнка: Одинец Инна Евгеньевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.2012

Дочь: Одинец Виктория Константиновна

Мать ребёнка: Одинец Инна Евгеньевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Инна Евгеньевна

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