Шурскольский Иоанн Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурскольский Иоанн Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Андрей Леонтьев?

Мать: не указана

Шурскольский Иоанн Андреевич (ок. 1780 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет 1 . Священник села Воржи Ростовского уезда.О жене его данных нет.Дети:Анна (1818-?), замужем не была 2 .Клавдия,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Варфоломеева

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Марья Варфоломеева

ГАЯО Ф.230 Оп.3 Д.324 Исповедные росписи священно-церковнослужителей и членов их семей церквей Ярославской епархии за 1847 годРостовского уездасела Воржи ( скан 78)Священник Тимофей Алексеев, 28 ( Вос... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Марья Варфоломеева

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Работа или профессия
До 1842
священник | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Листы 48об)Запись о браке.Тимофей Алексеев Восторгов и Кл... Показать все
Смерть
До 1842

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