Чурсинов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсинов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1932

Дата смерти

06.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1932

Отец: Чурсин Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кувандык
Рождение ребёнка
09.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.1993
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