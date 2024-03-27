Чурсинов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1932
Дата смерти06.03.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1932
Отец: Чурсин Лука
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кувандык
Рождение ребёнка
09.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.1993