Axelroad Nathan
Место рожденияRadoshkovichi, Belarus
Дата рождения21.03.1874
Дата смерти23.03.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1874
Отец: Akselrod Vigdor
Мать: (Botvinnik) Doba (Dova)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Passman) Blume (Bertha)
Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1890
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: (Axelrod) Lillien
Мать ребёнка: (Passman) Blume (Bertha)
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
05.06.1905
Дочь: Barth (Axelroad) Sylvia
Мать ребёнка: (Passman) Blume (Bertha)
Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
23.03.1949