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Axelroad Nathan

Место рождения

Radoshkovichi, Belarus

Дата рождения

21.03.1874

Дата смерти

23.03.1949

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1836 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1874

Отец: Akselrod Vigdor

Мать: (Botvinnik) Doba (Dova)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Passman) Blume (Bertha)

Иммиграция
1886
Иммиграция
1887
Иммиграция
1890
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: (Axelrod) Lillien

Мать ребёнка: (Passman) Blume (Bertha)

Место жительства
1905
Место жительства
1905
Рождение ребёнка
05.06.1905

Дочь: Barth (Axelroad) Sylvia

Мать ребёнка: (Passman) Blume (Bertha)

Место жительства
1910
Место жительства
1915
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
23.03.1949

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