Ермолинский Яков Прокопьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолинский Яков Прокопьевич

Автор
ИУ
Ульяновский И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Ермолинский ПрокопийНеизвестно г.р.
Дети
(Гребенщикова (Ермолинская)) Александра ЯковлевнаНеизвестно г.р.
(Гребенщикова (Ермолинская)) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолинский Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолинская) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребенщикова (Ермолинская)) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолинская) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолинский Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолинский Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ермолинская) Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гребенщикова (Ермолинская)) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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