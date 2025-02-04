Ермолинский Яков Прокопьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЕрмолинский ПрокопийНеизвестно г.р.
Дети
(Гребенщикова (Ермолинская)) Александра ЯковлевнаНеизвестно г.р.
(Гребенщикова (Ермолинская)) Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолинский Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолинская) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребенщикова (Ермолинская)) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолинская) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолинский Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолинский Павел Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ермолинская) Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гребенщикова (Ермолинская)) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно