Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Иван Трифонович
Отец ребёнка: Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Антон Трифонович
Отец ребёнка: Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Матвей Трифонович
Отец ребёнка: Трифон Васильевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Афанасия Трифоновна
Отец ребёнка: Трифон Васильевич
Смерть
Неизвестно