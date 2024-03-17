Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Васильевич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Иван Трифонович

Отец ребёнка: Трифон Васильевич

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Антон Трифонович

Отец ребёнка: Трифон Васильевич

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Матвей Трифонович

Отец ребёнка: Трифон Васильевич

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Афанасия Трифоновна

Отец ребёнка: Трифон Васильевич

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.