Стожарова (Родионова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стожарова (Родионова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1929

Дата смерти

27.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929

Отец: Родионов Пётр Иванович

Мать: Драгина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Головина Галина Александровна

Отец ребёнка: Стожаров Александр Андреевич

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Смерть
27.03.2007
Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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