Стожарова (Родионова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1929
Дата смерти27.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1929
Отец: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Головина Галина Александровна
Отец ребёнка: Стожаров Александр Андреевич
Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Смерть
27.03.2007
Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область