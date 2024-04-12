Некрасов Григорий Карпов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Карп Омелушки
Рождение ребёнка
1672
Сын: Некрасов Сенька Григорьев
Рождение ребёнка
1674
Сын: Некрасов Кузька Григорьев
Рождение ребёнка
1676
Рождение ребёнка
1680
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Марья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно