Бравый Абрам Герцикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти21.07.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
04.07.1895
Дочь: Левитина Либа Абрамовна
Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна
Рождение ребёнка
02.11.1899
Сын: Бравый Самуил
Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бравый Моисей
Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Вязьменская Галина
Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бравая Ципа Лейбовна
Смерть
21.07.1932