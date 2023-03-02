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Бравый Абрам Герцикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

21.07.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бравый Герциг Мовшевич

Мать: Бравая Рахель (Рохля) Залман-Зеликовна

Рождение ребёнка
04.07.1895

Дочь: Левитина Либа Абрамовна

Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна

Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Бравый Самуил

Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бравый Моисей

Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Вязьменская Галина

Мать ребёнка: Бравая Ципа Лейбовна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бравая Ципа Лейбовна

Смерть
21.07.1932
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
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