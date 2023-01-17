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Бурцева Екатерина Александровна

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Место рождения

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1987
Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
06.10.2007

Муж: Гинда Роман Олегович

Варениковская, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.2008

Сын: Гинда Павел Романович

Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.02.2012

Сын: Гинда Артемий Романович

Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.2020

Сын: Гинда Богдан Романович

Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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