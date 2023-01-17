Бурцева Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения24.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1987
Бракосочетание
06.10.2007
Муж: Гинда Роман Олегович
Рождение ребёнка
19.03.2008
Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович
Рождение ребёнка
07.02.2012
Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович
Рождение ребёнка
15.05.2020
Отец ребёнка: Гинда Роман Олегович