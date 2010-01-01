Головянко (Сюлина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головянко (Сюлина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Головянко Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Головянко Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Яблонская Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич

Павлодар Казахстан
Смерть
Неизвестно
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