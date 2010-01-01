Головянко (Сюлина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Головянко Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Головянко Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Яблонская Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Головянко Василий Елисеевич
Павлодар Казахстан
Смерть
Неизвестно