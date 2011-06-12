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Дикарёв Константин Петрович

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Место рождения

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.07.1936

Дата смерти

12.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936

Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1963

Дочь: Юдина Нина Константиновна

Мать ребёнка: Дикарёва Зинаида Родионовна

Карагач, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикарёва Зинаида Родионовна

Смерть
12.06.2011
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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