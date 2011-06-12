Дикарёв Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения16.07.1936
Дата смерти12.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936
Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1963
Дочь: Юдина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Дикарёва Зинаида Родионовна
Карагач, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2011
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область