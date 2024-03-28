Егоркина - Ольхина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоркина - Ольхина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1971

Отец: Ольхин Александр Федорович

Мать: Ольхина - Позина Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радаев Константин Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егоркина Людмила Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.2002

Дочь: Чернышова Галина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

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