(Шалюта) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1907
Отец ребёнка: Башев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Башева) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Башев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Башев) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Башев Андрей Федорович