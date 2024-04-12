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Кряжевой Иван Григорьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1856 ст.

Отец: Кряжевой Григорий Ефремович

Мать: Стефанида Павловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
14.02.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Василий Григорьев и Сергея Ефремова дочь девица Устинья.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
19.10.1875 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Андрея Ивановича, сына Ивана Зиновьева и Анны Григорьевой из Леднево.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кряжевая Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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