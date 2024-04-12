Кряжевой Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
10.02.1856 ст.
Отец: Кряжевой Григорий Ефремович
Мать: Стефанида Павловна
Крещение
14.02.1856 ст.
Крестные Василий Григорьев и Сергея Ефремова дочь девица Устинья.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
19.10.1875 ст.
Крестный отец Андрея Ивановича, сына Ивана Зиновьева и Анны Григорьевой из Леднево.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кряжевая Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно