Куликов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Иванович

Мать ребёнка: Куликова Любовь

Смерть
Неизвестно
Татарстан деревня Николаевка
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