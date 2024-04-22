Абдулхаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхаким

Место рождения

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Аббясов Халил

Мать: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тухфатулла Абдулхакимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гилмибаян

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сибагатулла

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Гилмиҗамал

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шамсутдин

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гайнетулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гайниҗамал

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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