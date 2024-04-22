Абдулхаким
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Аббясов Халил
Рождение ребёнка
1833
Сын: Тухфатулла Абдулхакимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гилмибаян
Рождение ребёнка
1845
Сын: Сибагатулла
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Гилмиҗамал
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шамсутдин
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гайнетулла
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гайниҗамал
Смерть
Неизвестно