Митрофанова (Шарганова) Павлина (Павла) Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.01.1907
Дата смерти30.11.1984
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1907
Свидетельство о рождении выдано (повторное) 11.11.1949г Место регистрации: с.Чмутово, Чмутовская церковь. Место рождения д.Пруды, Павловский район, Горьковская обл, РСФСР
Бракосочетание
15.02.1926
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
В свидетельстве о рождении имя Павла, а в свидетельстве о браке Павлина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Митрофанова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
год рождения указан в военном билете отца
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Митрофанова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
год рождения указан в военном билете отца
Рождение ребёнка
08.12.1940
Дочь: Запалова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1944
Дочь: Данилова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Олег
Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович
Гражданство
Неизвестно
русская
Смерть
30.11.1984