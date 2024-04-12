Митрофанова (Шарганова) Павлина (Павла) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Шарганова) Павлина (Павла) Михайловна

Место рождения

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.01.1907

Дата смерти

30.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1907

Отец: Шарганов Михаил Иванович

Мать: Шарганова Евдокия Ивановна

Пруды, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Свидетельство о рождении выдано (повторное) 11.11.1949г Место регистрации: с.Чмутово, Чмутовская церковь. Место рождения д.Пруды, Павловский район, Горьковская обл, РСФСР
Бракосочетание
15.02.1926

Муж: Митрофанов Иван Иванович

Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
В свидетельстве о рождении имя Павла, а в свидетельстве о браке Павлина
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Митрофанова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

год рождения указан в военном билете отца
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Митрофанова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

год рождения указан в военном билете отца
Рождение ребёнка
08.12.1940

Дочь: Запалова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

Белосток, Белостокский уезд, Гродненская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1944

Дочь: Данилова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Олег

Отец ребёнка: Митрофанов Иван Иванович

Гражданство
Неизвестно
русская
Смерть
30.11.1984
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
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