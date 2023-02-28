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Губин Трофим Ивлиевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Губин Ивлий Игнатьевич

Мать: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Степанида Трофимовна

Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Дарья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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