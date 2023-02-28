Губин Трофим Ивлиевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Степанида Трофимовна
Мать ребёнка: Губина Дарья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губина Дарья Филипповна
Смерть
Неизвестно