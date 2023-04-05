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Ладыгин Яков Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
03.05.1879

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Ладыгина Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
14.08.1880

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Медведева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1882

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 439 (1882) Восприемники: Ладыгин Иван Михайлов, Медведева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Ладыгин Пармен Яковлевич

Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 539 (1885) Восприемники: Ладыгин Иван Михайлов, Медведева Пелагея Иудова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Акилина Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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