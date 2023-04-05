Ладыгин Яков Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Варвара Яковлевна
Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
03.05.1879
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Ладыгина Феодосия Григорьева
Рождение ребёнка
14.08.1880
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Медведева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1882
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 439 (1882) Восприемники: Ладыгин Иван Михайлов, Медведева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1885
Мать ребёнка: Ладыгина Акилина Лаврентьевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 539 (1885) Восприемники: Ладыгин Иван Михайлов, Медведева Пелагея Иудова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно