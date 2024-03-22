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Воробьев (Бутусов) Алексей Павлович

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Место рождения

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

13.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бутусов Павел

Мать: не указана

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Маруева Валентина Алексеевена

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1932

Дочь: Бобина Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1934

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1941

Дочь: Лукьянова Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Ирина Семеновна

Смерть
13.04.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Комсомольская, в сквере, братская могила погиб на понтонной переправе
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