Воробьев (Бутусов) Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти13.04.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бутусов Павел
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Маруева Валентина Алексеевена
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
02.03.1932
Дочь: Бобина Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
19.02.1934
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
12.12.1941
Дочь: Лукьянова Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Комсомольская, в сквере, братская могила погиб на понтонной переправе