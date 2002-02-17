Баденко Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1935
Дата смерти17.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баденко Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1963
Дочь: Киселева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Баденко Юлия Васильевна
Смерть
17.02.2002