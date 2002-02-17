Баденко Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баденко Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1935

Дата смерти

17.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баденко Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1963

Дочь: Киселева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Баденко Юлия Васильевна

Смерть
17.02.2002
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