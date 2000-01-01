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(Солодков) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Солодков Макар Дмитриевич

Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Солодков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Солодков Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодков Дмитрий Иванович

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