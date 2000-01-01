(Солодков) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Солодков Макар Дмитриевич
Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Солодков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Солодков Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Солодков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно