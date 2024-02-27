Пустная (Есаджанянц) Галина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустная (Есаджанянц) Галина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1934

Дочь: Есаджанянц Виктория Степановна

Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович

Рождение ребёнка
13.03.1937

Дочь: Есаджанянц Эмилия Степановна

Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович

Рождение ребёнка
06.12.1941

Сын: Есаджанянц Валерий Степанович

Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович

Рождение ребёнка
21.03.1953

Дочь: Есаджанянц Людмила Степановна

Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есаджанянц Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович

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