Пустная (Есаджанянц) Галина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1934
Дочь: Есаджанянц Виктория Степановна
Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович
Рождение ребёнка
13.03.1937
Дочь: Есаджанянц Эмилия Степановна
Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1941
Сын: Есаджанянц Валерий Степанович
Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович
Рождение ребёнка
21.03.1953
Дочь: Есаджанянц Людмила Степановна
Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есаджанянц Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Есаджанянц Степан Степанович