Рагозин Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рагозин Поликарп
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1751
Сын: Рагозин Сельвестр
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рагозин Даниил
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1792