Рагозин Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Рагозин Поликарп

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1751

Сын: Рагозин Сельвестр

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рагозин Даниил

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1792
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