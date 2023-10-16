Ченцова Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.?
Отец: Ченцов Анатолий Сергеевич
Мать: Тонкиш Ольга Евтихиевна
Рождение ребёнка
14.05.1978
Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
?.01.1982
Сын: Кетов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1987
Дочь: Романовская Мария
Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
27.05.?
Дочь: Кетова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич