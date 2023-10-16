Ченцова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова Анна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.?

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?

Отец: Ченцов Анатолий Сергеевич

Мать: Тонкиш Ольга Евтихиевна

Рождение ребёнка
14.05.1978

Сын: Кетов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
?.01.1982

Сын: Кетов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.1987

Дочь: Романовская Мария

Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.?

Дочь: Кетова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кетов Василий Николаевич

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