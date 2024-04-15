Щербаков Николай Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Щербаков Никита Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Дочь: Щербакова Лукья Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Сын: Щербаков Трофим Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Дочь: Лукья Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Дочь: Юстиния Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Сын: Щербаков Артемий Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Сын: Щербаков Поликарп Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Сын: Щербаков Касьян Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична
Сын: Щербаков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Домна Романовна
Сын: Щербаков Емельян Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Домна Романовна