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Щербаков Николай Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.06.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Христина Ивановна (Ковалева) Шевченко
Восприемник
08.07.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Алексеевич Василега
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.

Сын: Щербаков Никита Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
27.10.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Иванович Ковалев
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Сын: Щербаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Восприемник
15.12.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Даниловна Демяненко
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.

Дочь: Щербакова Лукья Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Восприемник
12.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Автоном Данилович Демяненко
Восприемник
01.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Иванович Ковалев
Рождение ребёнка
16.03.1894 ст.

Сын: Щербаков Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Восприемник
30.09.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Устин Данилович Демяненко
Рождение ребёнка
13.02.1896 ст.

Дочь: Лукья Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.

Дочь: Юстиния Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-C?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.07.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Даниловна Демяненко
Рождение ребёнка
17.10.1901 ст.

Сын: Щербаков Артемий Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.

Сын: Щербаков Поликарп Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.02.1904 ст.

Сын: Щербаков Касьян Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Екатерина Ильинична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Сын: Щербаков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Домна Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-T?i=729&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.08.1907 ст.

Сын: Щербаков Емельян Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Домна Романовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNTM?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Домна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Екатерина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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