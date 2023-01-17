Солдатов Пётр Иоакинфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 23.11.1874 и 23.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.11.1874 и 23.11.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.1911
Жена: Солдатова Анна Матвеевна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно