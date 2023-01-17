Солдатов Пётр Иоакинфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Пётр Иоакинфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 23.11.1874 и 23.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1890 и 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.11.1874 и 23.11.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1911

Жена: Солдатова Анна Матвеевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак Невеста - 1 брак
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
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