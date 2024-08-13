Берестнева Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна

Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Берестнев Ермолай Гавриилович

Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович

Рождение ребёнка
?.04.1834

Дочь: (Берестнева) Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович

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