Берестнева Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна
Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Берестнев Ермолай Гавриилович
Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович
Рождение ребёнка
?.04.1834
Дочь: (Берестнева) Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Берестнев Гавриил Стефанович