Азарова (Азарова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Азарова Екатерина
Отец ребёнка: Азаров Илья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850
Сын: Азаров Архип
Отец ребёнка: Азаров Илья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Илья
Смерть
Неизвестно