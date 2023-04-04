Азарова (Азарова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Азарова Екатерина

Отец ребёнка: Азаров Илья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Азаров Архип

Отец ребёнка: Азаров Илья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Илья

Смерть
Неизвестно
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