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Мамаев Николай Никитич

Место рождения

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Никита Федорович

Мать: Мамаева Пелагея Васильевна

Матвеевское, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Кира Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мамаева Кира Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Кира Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Мамаева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Нина

Смерть
Неизвестно
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