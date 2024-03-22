Мамаев Николай Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамаева Кира Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мамаева Кира Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Мамаева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Нина
Смерть
Неизвестно