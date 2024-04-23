Огонь-Догановский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Около 1670

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Огонь-Догановский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Огонь-Догановский Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1670

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