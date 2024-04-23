Огонь-Догановский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиОколо 1670
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Огонь-Догановский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Огонь-Догановский Илья Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1670