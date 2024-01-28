Михайлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Прасковья

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
казначей в церкви
Рождение ребёнка
08.02.1888

Дочь: Воронина Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Михайлова Анисья

Смерть
Неизвестно

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