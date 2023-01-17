Калашников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1892
Мать ребёнка: не указана
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Родился в купеческой семье, у него было 5 братьев (Яша, Андрей, Леня, Коля, Саша) и три сестры (Нюра, Мария и Шура). Ориентировочно в 1911 году поступил и позже успешно закончил обучение в семинарии. ... Показать все
Смерть
Около 1918