Калашников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Калашников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Родился в купеческой семье, у него было 5 братьев (Яша, Андрей, Леня, Коля, Саша) и три сестры (Нюра, Мария и Шура). Ориентировочно в 1911 году поступил и позже успешно закончил обучение в семинарии. ... Показать все
Смерть
Около 1918
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