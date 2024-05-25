Ламберг Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛамберг Альберт

Ламберг Альберт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1138

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1171 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1138

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1156

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1171

Сын: Ламберг Николас

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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