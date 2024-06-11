Брыкина (Усова) Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1963
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брыкин Евгений
Рождение ребёнка
11.06.1986
Дочь: Микрюкова (Брыкина) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Брыкин Евгений
Североуральск, Североуральский, Свердловская область