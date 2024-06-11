Брыкина (Усова) Марина Васильевна 26.12.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыкина (Усова) Марина Васильевна

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Место рождения

Серов, Серовский, Свердловская область

Дата рождения

26.12.1963

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Серов, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыкин Евгений

Рождение ребёнка
11.06.1986

Дочь: Микрюкова (Брыкина) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Брыкин Евгений

Североуральск, Североуральский, Свердловская область

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