Христина Петрова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван
Отец ребёнка: Фаддей Семенов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Фаддей Семенов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Егор
Отец ребёнка: Фаддей Семенов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван
Отец ребёнка: Фаддей Семенов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Максим
Отец ребёнка: Фаддей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Семенов
Смерть
Неизвестно