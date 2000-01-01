Христина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1832 г.р.
1836 г.р.
1839 г.р.
1846 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван

Отец ребёнка: Фаддей Семенов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Фаддей Семенов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Егор

Отец ребёнка: Фаддей Семенов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван

Отец ребёнка: Фаддей Семенов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Максим

Отец ребёнка: Фаддей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Семенов

Смерть
Неизвестно
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