- Анна Яковлевна
Место рожденияпоч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1748 ст.
Дата смерти?.12.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич
Рождение ребёнка
30.01.1773 ст.
Сын: Лысов Иван Романович
Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Лысова Марья Романовна
Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Лысов Иуда Романович
Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич
Смерть
?.12.1821 ст.