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- Анна Яковлевна

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Место рождения

поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

?.12.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Николы Быстрицкого (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Лысов Игнат Романович

Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1773 ст.

Сын: Лысов Иван Романович

Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Марья Романовна

Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Иуда Романович

Отец ребёнка: Лысов Роман Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.12.1821 ст.
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