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Иванов Петр

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
(4 запись) он вторым, она первым https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Бракосочетание
14.02.1772 ст.

Жена: Иванова Евдокия

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
(4 запись) он вторым, она первым https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно

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