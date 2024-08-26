Иванов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
(4 запись) он вторым, она первым https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Бракосочетание
14.02.1772 ст.
Жена: Иванова Евдокия
(4 запись) он вторым, она первым https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно