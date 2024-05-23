Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна

Место рождения

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Куделина (Кустова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Кустов Петр Иванович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кустов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кустов Петр Иванович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Муж: Кустов Петр Иванович

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно

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