Кустова (Коврова) Марфа (Мария) Васильевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Куделина (Кустова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Кустов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Кустов Петр Иванович
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Муж: Кустов Петр Иванович
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно