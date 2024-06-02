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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Фроловский Фолимон Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Фроловский Семен Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Фроловский Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Фроловский Иван Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Фроловский Яков Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Фроловский Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Фроловский Василий Иванович

Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович

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