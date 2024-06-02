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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Фроловский Фолимон Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Назарьево, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1699
Сын: Фроловский Семен Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Фроловский Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Фроловский Ефрем Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Фроловский Василий Иванович
Отец ребёнка: Фроловский Иван Трофимович