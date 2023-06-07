Сурова Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Суров Трофим Иванов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Суров Трофим Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1805
Сын: Суров Семен Трофимов
Отец ребёнка: Суров Трофим Иванов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1268 (1803, 1805, 1809) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся, умерших церкви Святителя и Чудотворца Николая села Лужки Рузкого уез...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно