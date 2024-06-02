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Кузнецов Семен Фадеевич

Место рождения

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кузнецов Фадей

Мать: не указана

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кузнецов Матвей Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузнецов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузнецов Никита Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузнецова Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузнецов Иван Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна

Большое Лебедево, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1855

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