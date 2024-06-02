Кузнецов Семен Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кузнецов Фадей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кузнецов Матвей Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузнецов Андрей Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кузнецов Никита Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузнецова Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна Ивановна
Смерть
1855