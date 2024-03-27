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Суздальницкий Калина

Место рождения

БМАССР, Кабанский р-н, с. Кабанскк

Дата рождения

1909

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Суздальницкий Нахим Абрамович

Мать: Суздальницкая ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Левитина) Пана

Военная служба
Неизвестно
Суздальницкий Калина Рахимович Ефрейтор __.__.1909 БМАССР, Кабанский р-н, с. Кабаток , Место службы: ЗабФ. Донесение о потерях Осужден 09.06.1944
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая (Левитина) Пана

Смерть
1974

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