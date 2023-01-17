Журавлева Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912
Отец: Журавлев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1944
Дочь: Рязанова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно