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Журавлева Мария Петровна

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Место рождения

Верхний Кет, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912

Отец: Журавлев Петр

Мать: не указана

Верхний Кет, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.07.1944

Дочь: Рязанова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Рязанов Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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