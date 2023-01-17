Медведева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Медведев Фёдор Артемьевич
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Медведев Яков (Иаков) Артемьевич
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Медведева Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Медведева Кения Артемьевна
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Медведева Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич
Смерть
Неизвестно