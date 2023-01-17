Медведева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Медведев Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Медведев Яков (Иаков) Артемьевич

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Медведева Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Медведева Кения Артемьевна

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Медведева Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Медведев Артемий Ильич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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