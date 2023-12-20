Мамонтов Антон Климонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Антон Климонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мамонтов Климонт

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мамонтов Федот Антонов

Мать ребёнка: Мамонтова (Матыцина) Авдотья Филипова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Григорий Антонов

Мать ребёнка: Мамонтова (Матыцина) Авдотья Филипова

Смерть
Неизвестно

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