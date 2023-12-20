Мамонтов Антон Климонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Мамонтов Климонт
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Мамонтова (Матыцина) Авдотья Филипова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонтов Григорий Антонов
Мать ребёнка: Мамонтова (Матыцина) Авдотья Филипова
Смерть
Неизвестно